FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Calabria per una ripartenza in sicurezza del turismo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da domani FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Calabria, includendo nel proprio network regionale nuove tratte attive da domani e già acquistabili su tutti i canali di vendita L’operatore degli autobus verdi si prepara così a soddisfare una domanda destinata a crescere in maniera significativa assicurando una copertura omogenea del territorio, con un’attenzione particolare ai centri meno collegati. La società intende così garantire, a chiunque lo necessiterà, la possibilità di spostarsi in totale sicurezza, ma anche contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici, con l’obiettivo di valorizzare quei luoghi di interesse scarsamente collegati dai tradizionali mezzi di trasporto. «Ancora non siamo nelle condizioni di poter garantire una ripartenza a pieno ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da domaniladiin, includendo nel proprio network regionale nuove tratte attive da domani e già acquistabili su tutti i canali di vendita L’operatore degli autobus verdi si prepara così a soddisfare una domanda destinata a crescere in maniera significativa assicurando una copertura omogenea del territorio, con un’attenzione particolare ai centri meno collegati. La società intende così garantire, a chiunque lo necessiterà, la possibilità di spostarsi in totale, ma anche contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici, con l’obiettivo di valorizzare quei luoghi di interesse scarsamente collegati dai tradizionali mezzi di trasporto. «Ancora non siamo nelle condizioni di poter garantire unaa pieno ...

abmreport : FlixBus potenzia la rete in Calabria per una ripartenza in sicurezza del turismo - idealista_it : FlixBus nuove tratte per potenziare la rete dei collegamenti - TrasportiItalia : Trasporto passeggeri: dal 6 maggio @FlixBus_IT potenzia la rete di collegamenti in Italia, includendo nel proprio n… - ferpress : #FlixBus potenzia la rete di collegamenti in #Italia portando a 150 il numero delle destinazioni collegate - Ferpre… - rivista_Autobus : -