Edo De Laurentiis: "Dove sta il fair play finanziario? Il Napoli è stato retrocesso per molto meno…" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Edo De Laurentiis tuona contro il sistema calcio in Italia. La serie A è colma di squadre fiaccate da perdite in crescita e debiti sempre più insostenibili. Il club devono fare i conti con i mancati incassi da stadio, a causa della pandemia e con i diritti tv assegnati al ribasso. Alla maggior parte delle squadre di serie A resta solo il gioco delle plusvalenze a tamponare bilanci in profondo rosso. EDO DE Laurentiis DIFENDE IL Napoli E ATTACCA IL FAR play finanziario Edo De Laurentiis, dopo il post su Mazzoleni e gli arbitraggi che hanno penalizzato la squadra partenopea, tuona su Instagram contro il sistema calcio: "Dove sta il fair play finanziario? Il Napoli è stato ...

