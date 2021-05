Diablo Immortal è sempre previsto per la fine del 2021 | conferma Activision Blizzard – Notizia – AndroidVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

SilentNickHS : RT @Eurogamer_it: #DiabloImmortal arriverà entro il 2021. - GamingTalker : Diablo Immortal uscirà nel 2021, dice Activision - GaetanoCalabr87 : RT @smartworld_it: Diablo Immortal su Android: la nostra prova in compagnia di ASUS ROG Phone 5 - infoitscienza : Diablo immortal, provato: un nuovo incontro con la Technical Alpha – Provato – AndroidVideogiochi per PC e console… - ReskillestYT : @amerufficiale Te lo dico subito: attendo diablo immortal (da 40 enne che gioca a diablo da 20 anni) come svolta un… -

Ultime Notizie dalla rete : Diablo Immortal

"Do you guys not have phone?": è quasi impossibile iniziare un articolo susenza citare una frase oramai storica. In occasione del BlizzCon 2018 , l'accoglienza che fu riservata alla versione mobile difu alquanto fredda. Chi si aspettava notizie più ...Poco dopo l'annuncio ufficiale di, episodio della saga destinato esclusivamente ai sistemi mobile, erano in molti ad aver storto il naso. Dopotutto, in assenza di annunci di un certo peso, Blizzard si limitò a ...Diablo Immortal è previsto per la fine del 2021 e lo sviluppo sta procedendo con i ritmi giusti, questo è quanto afferma Activision Blizzard.. Diablo Immortal non è stato affatto accolto con ...Activision Blizzard è intenzionata a rilasciare il titolo mobile Diablo Immortal entro la fine di quest'anno, data l'avanzata fase di testing in cui si trova ...