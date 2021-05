Crema fai da te per sbiancare gli strofinacci: il rimedio semplice ma efficace! (Di mercoledì 5 maggio 2021) Crema sbiancante per strofinacci: il rimedio semplice e veloce! Gli strofinacci in cucina sono un aiuto indispensabile. Per asciugarsi le mani o raccogliere, in emergenza, macchie di cibo, ne usiamo in quantitativi industriali. Proprio per i mille usi che ne facciamo, alla fine, pur lavandoli, spesso li troviamo ridotti in condizioni pietose. Prima di prendere la decisione di buttarli, proviamo a pretrattarli con una Crema sbiancante fatta in casa. Riusciremo a salvarli dal sacco dell’immondizia. Crema sbiancante per strofinacci: il rimedio semplice e veloce! Mescoliamo in una ciotola, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, con uno d’acqua. Dobbiamo ottenere una Crema densa. Posizioniamola sopra alla ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 5 maggio 2021)sbiancante per: ile veloce! Gliin cucina sono un aiuto indispensabile. Per asciugarsi le mani o raccogliere, in emergenza, macchie di cibo, ne usiamo in quantitativi industriali. Proprio per i mille usi che ne facciamo, alla fine, pur lavandoli, spesso li troviamo ridotti in condizioni pietose. Prima di prendere la decisione di buttarli, proviamo a pretrattarli con unasbiancante fatta in casa. Riusciremo a salvarli dal sacco dell’immondizia.sbiancante per: ile veloce! Mescoliamo in una ciotola, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio, con uno d’acqua. Dobbiamo ottenere unadensa. Posizioniamola sopra alla ...

