Cosa significa pragmatico?

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Scopriamo insieme ilto e l’origine della parola “”: quando viene usata, a quale scopo e facendo alcuni esempi. Quante volte in un dibattito o semplicemente in una chiacchierata fra amici abbiamo sentito qualcuno definirsi “una persona pragmatica“? Ebbene con questa parola si descrive un atteggiamento caratterizzato dalla prevalenza di interessi pratici a quelli teoretici. Si tratta di una persona molto concreta e non interessata agli eventi idealistici bensì a quelli pratici. Potremmo definire una persona pragmatica colei che adotta nella vita o di fronte a particolari circostanze, un atteggiamento realista e di senso pratico. Origine: deriva dal greco “Pragmatikòs” che“Attinente ai fatti”. Quando viene usato: quando si descriva una persona concreta (che guarda ai fatti), interessata alla ...

Scopriamo insieme il significato e l'origine della parola "pragmatico": quando viene usata, a quale scopo e facendo alcuni esempi.