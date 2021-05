Borsa: Europa cresce con informatica e materiali, bene auto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Procedono in crescita le principali Borse europee, tra fiducia nella prospettiva di allentare le restrizioni per la pandemia da Covid 19 e i timori di numeri di morti come quelli dell'India, dove però ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Procedono in crescita le principali Borse europee, tra fiducia nella prospettiva di allentare le restrizioni per la pandemia da Covid 19 e i timori di numeri di morti come quelli dell'India, dove però ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Stellantis: ricavi +14% nonostante carenza microchip, in Borsa +3% Subito positiva la reazione della Borsa: a metà mattinata a Piazza Affari il titolo guadagna circa ... con il Nordamerica a +8%, il Sudamerica a +20% e l'Europa "allargata" a +10%. Il Medio Oriente e l'...

Borsa: Asia a velocità alterne, bene finanza, giù la tecnologia Positivi i future su Wall Street e sull'Europa, tranne che per Milano. In una nuova giornata di trimestrali, tra cui già diffusa quella di Stellantis, sono arrivo una serie di dati macroeconomici, ...

Borsa: Europa chiude in calo, pesa Francoforte -2,49% Agenzia ANSA Roma, altro rialzo in Borsa dopo l'arrivo di Mourinho ROMA - Il giorno dopo la notizia dell'arrivo di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma, il titolo della società giallorossa è nuovamente in tensione in Borsa, fermato temporaneamente al rialzo ...

Effetto Mourinho anche in Borsa: il titolo della Roma ancora in rialzo del 15% Ieri il titolo era salito di oltre il 20%, in attesa dei miglioramenti in campo l’allenatore portoghese è già protagonista di un successo ...

