Amici: chi merita la finale? (Di mercoledì 5 maggio 2021) In vista della finale di Amici che andrà in onda il 15 maggio su Canale 5, la produzione ha voluto chiedere agli allievi della scuola di fare i nomi dei quattro che secondo loro meritano maggiormente di arrivare alla finale. Grande delusione per Deddy, che è stato escluso da tutti i suoi compagni. Il percorso nella scuola di Amici si sta per concludere: il 15 maggio andrà in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) In vista delladiche andrà in onda il 15 maggio su Canale 5, la produzione ha voluto chiedere agli allievi della scuola di fare i nomi dei quattro che secondo lorono maggiormente di arrivare alla. Grande delusione per Deddy, che è stato escluso da tutti i suoi compagni. Il percorso nella scuola disi sta per concludere: il 15 maggio andrà in Articolo completo: dal blog SoloDonna

ricpuglisi : Volevo organizzare un incontro segreto con i miei amici della CIA, del Mossad e dell'Entità in Piazza Duomo a Milan… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Washington nel 1899 Duke Ellington. Lo ascoltiamo e vediamo qui in 'Satin Doll'. I nostri sono tut… - maccarimiranda : @BaldinoVittoria Bella coppia Renzi Salvini due inutili mantenuti da noi due di un mondo sotterraneo due amici di… - Russo94C : @mlucrezial @GiovannaPolisi Ma chi si sta accanendo? Io ho scritto si o no qualche tweet su San Giovanni, perché ne… - mario0549 : RT @mariamacina: Non avrei mai pensato di arrivare a dire , dopo anni e anni che l’ho votato, che il @pdnetwork fa letteralmente schifo. Su… -