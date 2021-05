Addio a Franco, OSS. La TAC spostata causa Covid ha ritardato la diagnosi di settimane. (Di mercoledì 5 maggio 2021) Addio a Franco, OSS. La diagnosi di tumore è arrivata tardiva a causa del rinvio causa Covid. La rabbia di amici e colleghi. Addio a Franco, OSS di 57 anni che si è spento lo scorso 29 aprile dopo alcuni mesi di malattia. Questo lutto, che colpisce tutto il sistema sanità, porta con sè la rabbia di amici e colleghi. Secondo quanto ci viene riportato, il collega avrebbe iniziato a percepire segni e sintomi a maggio 2020. Subito allertato il medico di guardia, era riuscito ad ottenere appuntamento per una TAC in tempi brevi. Un problema dell’istituto di analisi aveva fatto ritardare l’esame, sostenuto da Franco soltanto a fine luglio, con refertazione e attivazione del percorso per fine agosto. Un’attesa non troppo lunga rispetto ad ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021), OSS. Ladi tumore è arrivata tardiva adel rinvio. La rabbia di amici e colleghi., OSS di 57 anni che si è spento lo scorso 29 aprile dopo alcuni mesi di malattia. Questo lutto, che colpisce tutto il sistema sanità, porta con sè la rabbia di amici e colleghi. Secondo quanto ci viene riportato, il collega avrebbe iniziato a percepire segni e sintomi a maggio 2020. Subito allertato il medico di guardia, era riuscito ad ottenere appuntamento per una TAC in tempi brevi. Un problema dell’istituto di analisi aveva fatto ritardare l’esame, sostenuto dasoltanto a fine luglio, con refertazione e attivazione del percorso per fine agosto. Un’attesa non troppo lunga rispetto ad ...

_Cotu : La più forte di tutte, faticosamente costruita nel primo biennio e portata in trionfo solo durante la terza stagion… - sonikmusicnet : Ora in onda: FRANCO BATTIATO - LA QUIETE DOPO UN ADDIO - DaRonz82 : Franco Landella pronto a dimettersi da sindaco di Foggia - NunziellaNunzia : Franco Corelli sings 'Addio alla Madre' from Cavalleria - stotwitte_r : Addio Franco, è stato bello ?????? #upas -