Corriere : ?? In arrivo altre 42 milioni di dosi - matteorenzi : Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Cur… - Corriere : ?? Figliuolo: «Prima gli anziani» - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Figliuolo: focus prosegua su anziani, calo vittime e intensive #vaccini - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Vaccini, Lombardia e Marche vicine a obiettivo fissato da Figliuolo: quasi 90% dosi somministrate. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

"Ora over 60 poi classi produttive"/ "a scuola? Ci stiamo pensando"NELLE AZIENDE: COSA MANCA ANCORA Secondo quanto informano le fonti governative all'Huffington Post, ...La campagna vaccinale 'continua con focus su anziani e soggetti fragili'. Lo fa sapere la struttura commissariale del generale Francesco. L'obiettivo, spiegano, è quello di 'rafforzare un trend positivo che ha fatto registrare incrementi diffusi a livello nazionale per ciò che riguarda le somministrazioni, contemporaneamente ...Musumeci accelera, quindi, nonostante il generale Figliuolo abbia chiarito che bisogna prima completare i vaccini per i fragili e gli ultra ottantenni. "Abbiamo atteso tre settimane - ha detto - da ...PALERMO – “Ho sentito il generale Figliuolo che mi ha assicurato il varo di un Piano, nelle prossime ore, proprio per le isole minori. Sono contento di questa convergente operatività e non è escluso c ...