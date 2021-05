Vacanze, l’Europa verso le riaperture. Von der Leyen: “Vigili sulle varianti” (Di martedì 4 maggio 2021) Per rilanciare il turismo in vista delle Vacanze estive l’Unione europea propone di accogliere i visitatori vaccinati e quelli in arrivo da Paesi con un quadro epidemico favorevole Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Ue (Getty Images)“E’ tempo di rilanciare il turismo nell’Unione europea. Proponiamo di accogliere i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con buona situazione sanitaria“. Così la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Per i bambini non vaccinati, che viaggiano con i genitori, servirà un test molecolare. Tuttavia, “l’emergere di preoccupanti varianti del coronavirus richiede una vigilanza continua” ragion per la quale la Commissione propone un meccanismo di “freno d’emergenza” da coordinare a livello europeo. LEGGI ANCHE –> Covid: in Italia dati ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021) Per rilanciare il turismo in vista delleestive l’Unione europea propone di accogliere i visitatori vaccinati e quelli in arrivo da Paesi con un quadro epidemico favorevole Ursula von der, Presidente della Commissione Ue (Getty Images)“E’ tempo di rilanciare il turismo nell’Unione europea. Proponiamo di accogliere i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con buona situazione sanitaria“. Così la Presidente della Commissione Ue Ursula von der. Per i bambini non vaccinati, che viaggiano con i genitori, servirà un test molecolare. Tuttavia, “l’emergere di preoccupantidel coronavirus richiede una vigilanza continua” ragion per la quale la Commissione propone un meccanismo di “freno d’emergenza” da coordinare a livello europeo. LEGGI ANCHE –> Covid: in Italia dati ...

annainseries : @basicsilence > dell’altro o le vacanze insieme se non le avete già fatte.. io ho capito che avrei voluto vivere co… - rtl1025 : ?? “Secondo me tante persone che hanno scelto l’Italia per le #vacanze l’anno scorso, quest’anno si muoveranno per l… - mrc73bss : RT @giraparole: Doppio salto mortale e mezzo all'indietro, raggruppato da 3 m #205C #flyingson --- allenamenti intensi durante le vacanze s… - TizASRoma1927 : @EveBazinga @PinelliMeo Faresti saltare le vacanze se te dicessero che vinciamo l'Europa League? - valetu70 : RT @giraparole: Doppio salto mortale e mezzo all'indietro, raggruppato da 3 m #205C #flyingson --- allenamenti intensi durante le vacanze s… -