Uomini e donne: anticipazioni oggi 4 maggio. Colpo di scena (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa ci riserverà la puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 4 maggio 2021 a partire dalle 14:45 su Canale cinque? Chi si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi, gioire, discutere e chiarirsi? Per quanto riguarda il trono classico dovremmo vedere il tronista Giacomo, diviso tra Martina e Carolina, mentre per quanto riguarda il trono over ci sarà sicuramente il confronto tra Biagio e Sara. Spazio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Che cosa ci riserverà la puntata diin onda, martedì 42021 a partire dalle 14:45 su Canale cinque? Chi si accomoderà al centro dello studio per confrontarsi, gioire, discutere e chiarirsi? Per quanto riguarda il trono classico dovremmo vedere il tronista Giacomo, diviso tra Martina e Carolina, mentre per quanto riguarda il trono over ci sarà sicuramente il confronto tra Biagio e Sara. Spazio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - ByGlance : RT @liubasoncini: Le #donne che stanno provando a salvare #Internet. Nessuno oggi può dire con certezza se le donne salveranno Internet e i… - liubasoncini : RT @ByGlance: Le #donne che stanno provando a salvare #Internet. Nessuno oggi può dire con certezza se le donne salveranno Internet e i #so… -