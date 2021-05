Trentacinque anni fa l’Italia entrava in “rete” | la storia di Internet in Italia

(Di martedì 4 maggio 2021) Il 30 aprile 1986si collegava adper la prima volta grazie ad un gruppo di pionieri del Cnr di Pisa Vi siete mai domandati come sia arrivatoin? E, soprattuto, grazie a chi si sia potuto raggiungere questo traguardo? Dietro a questo immenso traguardo ci fu un intenso lavoro di squadra tra il team di ricercano (composto da Stefano Trumpy, Luciano Lenzini, Marco Sommani e Antonio Blasco Bonito) e alcuni tra i padri fondatori dicome Robert Khan e Vinton Cerf, tra i primi ad intuire che enormi macchine di calcolo avrebbero avuto, un giorno, una influenza straordinaria nella trasmissione dei messaggi. Era il 30 aprile 1986 quando il gruppo di pionieri riuscì ad inviare il primo comando “Ping” dal Centro ...

