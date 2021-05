Roma e l’effetto Mourinho in borsa: +26% e titolo congelato (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio clamoroso della Roma dell’arrivo in panchina di José Mourinho ha stupito tutti e ha attirato anche le attenzioni di molti investitori In questo momento non si parla d’altro. La Roma come un fulmine a ciel sereno, con l’annuncio clamoroso dell’arrivo in panchina di José Mourinho ha piazzato un colpo da 90. I giallorossi oggi, dopo aver annunciato l’addio di Paulo Fonseca a fine stagione, hanno sorpeso tutti con un altro annuncio ovvero quello della firma di un contratto fino al 2024 dello Special One. Ora iniziano ad arrivare i primi effetti positivi del primo vero colpo dell’era Friedkin. Dopo l’ufficialità comunicata a sorpesa dal club sul proprio sito, è iniziata una crescita esponenziale del valore del titolo in borsa della Roma. A Piazza Affari ... Leggi su zon (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio clamoroso delladell’arrivo in panchina di Joséha stupito tutti e ha attirato anche le attenzioni di molti investitori In questo momento non si parla d’altro. Lacome un fulmine a ciel sereno, con l’annuncio clamoroso dell’arrivo in panchina di Joséha piazzato un colpo da 90. I giallorossi oggi, dopo aver annunciato l’addio di Paulo Fonseca a fine stagione, hanno sorpeso tutti con un altro annuncio ovvero quello della firma di un contratto fino al 2024 dello Special One. Ora iniziano ad arrivare i primi effetti positivi del primo vero colpo dell’era Friedkin. Dopo l’ufficialità comunicata a sorpesa dal club sul proprio sito, è iniziata una crescita esponenziale del valore delindella. A Piazza Affari ...

