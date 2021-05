Returnal rischia di trasformare un'ottima feature di PS5 in un piccolo incubo (Di martedì 4 maggio 2021) PlayStation 5 ha una serie di funzionalità che sono molto utili per i giocatori: tuttavia una di queste rischia di essere potenzialmente problematica per i giocatori di Returnal. Come sappiamo, in Returnal non è presente una modalità salvataggio, opzione tanto richiesta dai fan. Tuttavia, mettendo la PS5 in modalità riposo mentre il gioco è ancora in esecuzione, consente ai giocatori di creare una sorta di salvataggio durante la partita. Sfortunatamente un'altra funzionalità della console rischia di vanificare tutti gli sforzi dei giocatori. Se chi possiede una PS5 ha l'aggiornamento automatico dei giochi attivo, la console controllerà periodicamente la presenza di una patch. Una volta che arriva un aggiornamento, questo partirà in automatico. Il problema si presenta nel caso in cui abbiate Returnal ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) PlayStation 5 ha una serie di funzionalità che sono molto utili per i giocatori: tuttavia una di questedi essere potenzialmente problematica per i giocatori di. Come sappiamo, innon è presente una modalità salvataggio, opzione tanto richiesta dai fan. Tuttavia, mettendo la PS5 in modalità riposo mentre il gioco è ancora in esecuzione, consente ai giocatori di creare una sorta di salvataggio durante la partita. Sfortunatamente un'altra funzionalità della consoledi vanificare tutti gli sforzi dei giocatori. Se chi possiede una PS5 ha l'aggiornamento automatico dei giochi attivo, la console controllerà periodicamente la presenza di una patch. Una volta che arriva un aggiornamento, questo partirà in automatico. Il problema si presenta nel caso in cui abbiate...

