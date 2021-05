"Proposta di Affari ragionevole.Cura di emergenza per la Rai" (Di martedì 4 maggio 2021) "La Proposta del direttore Perrino è ragionevole e sensata, ma da commissario della Vigilanza ritengo che la Rai abbia bisogno di una urgente Cura di emergenza che la conduca, attraverso un breve ma intenso periodo di transizione, alla possibilità di essere gestita da figure indipendenti. Una tale 'Cura di emergenza e transizione' non potrebbe che essere affidata a figure... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 maggio 2021) "Ladel direttore Perrino èe sensata, ma da commissario della Vigilanza ritengo che la Rai abbia bisogno di una urgentediche la conduca, attraverso un breve ma intenso periodo di transizione, alla possibilità di essere gestita da figure indipendenti. Una tale 'die transizione' non potrebbe che essere affidata a figure... Segui sutaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Proposta Affari Rai, 'Serve la riforma sul modello Bbc. Ora? Qualcuno a fine carriera' 'La proposta del direttore Perrino potrà davvero diventare realtà quando si arriverà ad una riforma della governance Rai sul modello Bbc della fondazione indipendente, proposta che ho depositato alla Camera fin dal 2013 sul modello del Ddl Gentiloni del 2007 durante il Governo Prodi'. Lo afferma ad Affaritaliani.it Michele Anzaldi , deputato di Italia Viva e ...

'Rai, il problema non è la politica. Indicare manager capaci e concreti' Lo afferma ad Affaritaliani.it Massimiliano Capitanio , capogruppo della Lega in Commissione di Vigilanza Rai e segretario della bicamerale, commentando la proposta del direttore Angelo Maria Perrino ...

"Rai, la proposta di Affari? Ragionevole. Cura di emergenza per l'azienda" "La proposta del direttore Perrino è ragionevole e sensata, ma da commissario della Vigilanza ritengo che la Rai abbia bisogno di una urgente cura di emergenza che la conduca, attraverso un breve ma i ...

Rai, “Affari sfonda una porta aperta, ma serve riformare la governance” Federico Fornaro (Leu) commenta la proposta del direttore Angelo Maria Perrino e spiega la riforma fondata su un sistema duale presentata da Liberi e uguali ...

