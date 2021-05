Orchestra giovanile, selezione completata (Di martedì 4 maggio 2021) Orchestra giovanile Magna Grecia-Città di Taranto, c’è l’elenco degli ammessi. Dopo le preselezioni svoltesi a settembre dello scorso anno, con audizioni su materiale audio e video, le selezioni di giovani musicisti di età compresa fra i 10 e i 25 anni, si sono appena concluse. Sono centotré i musicisti, fra quanti faranno parte dell’organico e quanti saranno, comunque, considerati a disposizione per le attività Orchestrali future. E’ stata una selezione avvincente, intanto per il numero di quanti hanno risposto all’appello lanciato in sede di ufficializzazione, poi per la qualità che hanno espresso le centinaia di ragazzi che hanno fatto domanda per partecipare al grande ensemble, primo nel suo genere. In calce al documento siglato lo scorso anno, le firme del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, del dirigente ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 maggio 2021)Magna Grecia-Città di Taranto, c’è l’elenco degli ammessi. Dopo le preselezioni svoltesi a settembre dello scorso anno, con audizioni su materiale audio e video, le selezioni di giovani musicisti di età compresa fra i 10 e i 25 anni, si sono appena concluse. Sono centotré i musicisti, fra quanti faranno parte dell’organico e quanti saranno, comunque, considerati a disposizione per le attivitàli future. E’ stata unaavvincente, intanto per il numero di quanti hanno risposto all’appello lanciato in sede di ufficializzazione, poi per la qualità che hanno espresso le centinaia di ragazzi che hanno fatto domanda per partecipare al grande ensemble, primo nel suo genere. In calce al documento siglato lo scorso anno, le firme del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, del dirigente ...

