Mourinho alla Roma dalla stagione 2021/2022, è ufficiale (Di martedì 4 maggio 2021) Mourinho è il nuovo allenatore della Roma: è ufficiale. Dopo la comunicazione dell'addio di Fonseca a fine stagione, la società giallorossa ha comunicato che sarà il portoghese a guidare la squadra il prossimo campionato. "La Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!", così la Roma ha ufficializzato su Twitter l'arrivo del portoghese. Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione "Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa Società – ha detto Mourinho –

