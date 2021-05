Modugno | gestione illecita rifiuti | sequestrato impianto

criccicracci : RT @LaGazzettaWeb: Modugno (Ba), gestione illecita rifiuti: sequestrato impianto - LaGazzettaWeb : Modugno (Ba), gestione illecita rifiuti: sequestrato impianto - puglianotizie24 : Gestione illecita rifiuti e lavoro in nero, una denuncia a Modugno - cronachemezzog : A MODUGNO GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI - cronachelucane : A MODUGNO GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI - Un 38enne, titolare di due ditte, è stato denunciato anche per lavoro nero… -

Ultime Notizie dalla rete : Modugno gestione

La Gazzetta del Mezzogiorno

I carabinieri del Noe hanno sequestrato l'impianto della società 'Recuperi Pugliesi' di(Bari), che si occupa del recupero dei rifiuti urbani, pericolosi e non, provenienti dalla ......Per questo un 38enne, titolare di due ditte a(Bari), è stato denunciato dai carabinieri perillecita e deposito incontrollato di rifiuti. Il 38enne ha ricevuto anche una sanzione ...Della società 'Recuperi Pugliesi' che si occupa del recupero dei rifiuti urbani, pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata di tutta l’area metropolitana ...È continua l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali ...