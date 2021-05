«Maschile singolare», l’amore tra Giancarlo Commare e Gianmarco Saurino (Di martedì 4 maggio 2021) Un amore e due sex symbol. Maschile singolare, opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida prodotta da Matteo Pilati per Rufus Film in collaborazione con MP Film di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino e in arrivo su Amazon Prime Video il 4 giugno, decide di partire da qui: dal matrimonio di due uomini e da un abbandono che costringerà uno dei due coniugi a riprendere in mano la sua vita dopo essere dipeso psicologicamente ed economicamente dall’altro per troppo tempo. Il protagonista è Antonio, interpretato da Giancarlo Commare, ossia Edoardo di SKAM Italia, un ragazzo chiamato a darsi uno scopo dopo anni in cui credeva di avere tutte le certezze. Leggi su vanityfair (Di martedì 4 maggio 2021) Un amore e due sex symbol. Maschile singolare, opera prima di Matteo Pilati e Alessandro Guida prodotta da Matteo Pilati per Rufus Film in collaborazione con MP Film di Nicola Liguori e Tommaso Ranchino e in arrivo su Amazon Prime Video il 4 giugno, decide di partire da qui: dal matrimonio di due uomini e da un abbandono che costringerà uno dei due coniugi a riprendere in mano la sua vita dopo essere dipeso psicologicamente ed economicamente dall’altro per troppo tempo. Il protagonista è Antonio, interpretato da Giancarlo Commare, ossia Edoardo di SKAM Italia, un ragazzo chiamato a darsi uno scopo dopo anni in cui credeva di avere tutte le certezze.

