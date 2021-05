Madrid, sondaggio: Ayuso vince, ma al governo solo con Vox (Di martedì 4 maggio 2021) La popolare ferma ad almeno 4 seggi dalla maggioranza assoluta ma per governare la Regione ha bisogno dell'estrema destra di Vox Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 maggio 2021) La popolare ferma ad almeno 4 seggi dalla maggioranza assoluta ma per governare la Regione ha bisogno dell'estrema destra di Vox

Ultime Notizie dalla rete : Madrid sondaggio Sondaggio Madrid, Pp primo partito, l'ultradestra cresce Il Partito Popolare è la prima forza a Madrid ma non ottiene la maggioranza assoluta e l'ultradestra di Vox può crescere rispetto al 2019: lo indica il primo sondaggio diffuso dalle televisioni spagnole (realizzato da GAD3) al termine ...

Madrid, sondaggio: Ayuso vince, ma al governo solo con Vox La popolare ferma ad almeno 4 seggi dalla maggioranza assoluta ma per governare la Regione ha bisogno dell'estrema destra di Vox

Spagna; Madrid al voto, seggi aperti per le elezioni amministrative ANSA Nuova Europa Sondaggio Madrid, Pp primo partito, l'ultradestra cresce Il Partito Popolare è la prima forza a Madrid ma non ottiene la maggioranza assoluta e l'ultradestra di Vox può crescere rispetto al 2019: lo indica il primo sondaggio diffuso dalle televisioni spagno ...

RISULTATI MADRID, ELEZIONI REGIONALI 2021/ Diretta exit poll: Pp-Diaz Ayuso sopra 40% Diretta Elezioni Amministrative Comunità di Madrid: risultati, exit poll alle Regionali in Spagna. Diaz Ayuso (Pp) oltre 40% ma senza maggioranza assoluta ...

Il Partito Popolare è la prima forza a Madrid ma non ottiene la maggioranza assoluta e l'ultradestra di Vox può crescere rispetto al 2019: lo indica il primo sondaggio diffuso dalle televisioni spagnole (realizzato da GAD3) al termine ...