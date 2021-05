Luca Ward e il dramma della figlia Luna | affetta da una malattia rara | “Corridoi sanitari aperti sempre | anche in tempi di pandemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 maggio 2021) “Idevono rimanereindi”. L’appello dell’attore e doppiatore, ospite di #SpinOff su FqMagazine.it per presentare la sua biografia Il talento di essere nessuno (Sperling&Kupfer), è perentorio.è tornato a parlaresindrome di Marfan che ha colpito la: “La ricerca per le malattie rare non si muove. Noi siamo invisibili, non ci siamo. La ricerca deve essere per tutti. Pensate in quanto tempo sono arrivati i vaccini: in pochi mesi perché è arrivato denaro a pioggia. I laboratori si sono messi in moto, si è eliminata la burocrazia. Insomma, bisogna spendere di più per la ricerca e ...