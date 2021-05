“Le somiglio ma non sono io”, la moglie di Grillo si nega a Giletti: la scena surreale lascia di stucco (video) (Di martedì 4 maggio 2021) «Le somiglio ma non sono io», la moglie di Grillo si nega a Giletti: la scena surreale lascia di stucco. Dopo che con le sue dichiarazioni sul caso ha soffiato sul fuoco delle polemiche alimentate dal video del marito Beppe, la signora Grillo, al secolo Parvin Tadjk, si chiude nel silenzio. Anzi, di più: all’inviato di Non è l’Arena, Carlo Marsili, mandato da Giletti a registrare nuove reazioni ed eventuali commenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio Ciro, indagato per stupro dalla Procura di Tempio Pausania, la donna non si limita a opporre un ostentato silenzio alle domande del giornalista. Ma, addirittura, nega di essere lei. «Sta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) «Lema nonio», ladisi: ladi. Dopo che con le sue dichiarazioni sul caso ha soffiato sul fuoco delle polemiche alimentate daldel marito Beppe, la signora, al secolo Parvin Tadjk, si chiude nel silenzio. Anzi, di più: all’inviato di Non è l’Arena, Carlo Marsili, mandato daa registrare nuove reazioni ed eventuali commenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio Ciro, indagato per stupro dalla Procura di Tempio Pausania, la donna non si limita a opporre un ostentato silenzio alle domande del giornalista. Ma, addirittura,di essere lei. «Sta ...

