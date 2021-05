LA FALSA PANDEMIA ILLUSTRATA DAL DOCUMENTO SHOCK DELLA TV SVIZZERA (Di martedì 4 maggio 2021) 2013 – Il DOCUMENTO SHOCK DELLA TV SVIZZERA che tutti dovrebbero vedere. . Come le multinazionali truffano gli Stati, come l’OMS sceglie responsabili in evidente conflitto d’interessi perchè vengono pagati dalle case farmaceutiche che brevettano vaccini inutili. Dall’aviaria alla suina sino all’Ebola, il gioco sporco dell’Organizzazione proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 4 maggio 2021) 2013 – IlTVche tutti dovrebbero vedere. . Come le multinazionali truffano gli Stati, come l’OMS sceglie responsabili in evidente conflitto d’interessi perchè vengono pagati dalle case farmaceutiche che brevettano vaccini inutili. Dall’aviaria alla suina sino all’Ebola, il gioco sporco dell’Organizzazione proviene da Database Italia.

