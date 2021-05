Inter | la lettera del patron Zhang | “È l’inizio di un ciclo | tutto questo è merito di Conte”

(Di martedì 4 maggio 2021) Complimenti, sì. Maè solo l'inizio.Parole semplici, chiare, ma che vogliono dare un ulteriore scossa al caldissimo ambiente in casa. Lascritta dalJindonge diramata dai canali ufficiali nerazzurri, conferma l'intenzione del clubista di avviare, con la vittoria del suo diciannovesimo Scudetto, undi successi in campo nazionale enazionale. A confermarlo sono proprio le parole dello stesso numero uno del gruppo Suning,venuto con autorità entezzaDi seguito ladelista. Congratulazioni a tutti voi per aver vinto lo Scudetto! Dopo 11 anni, con 4 giornate di anticipo ...

Due giorni dopo la conquista matematica del suo diciannovesimo scudetto, è tempo di festeggiamenti anche per Jindong Zhang, numero uno del gruppo Suning nonchè padre dell'attuale presidente dell'Inter Steven Zhang. Per farlo affida le sue parole ad una lettera.