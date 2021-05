In fuga dai carabinieri, si scontrano con un’auto: fermati due sammaritani e un 20enne caudino (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Atteggiamento sospetto, tanto è bastato ai carabinieri di Marcianise per lanciarsi all’inseguimento di una macchina nella quale erano presenti tre persone, un 35enne e un 44enne, entrambi di Santa Maria a Vico e un 20enne di Paolisi. Per loro è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’atteggiamento dei tre ha destato sospetti, le Forze dell’Ordine hanno notato queste persone girare senza una meta. Intimato lo stop, i tre, a bordo di una Lancia Ypsilon rossa, hanno tentato la fuga e nel durante, hanno lanciato dai finestrini una serie di oggetti. La corsa si è fermata quando la loro auto si è scontrata con un’altra macchina. Bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati trovati in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – Atteggiamento sospetto, tanto è bastato aidi Marcianise per lanciarsi all’inseguimento di una macchina nella quale erano presenti tre persone, un 35enne e un 44enne, entrambi di Santa Maria a Vico e undi Paolisi. Per loro è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’atteggiamento dei tre ha destato sospetti, le Forze dell’Ordine hanno notato queste persone girare senza una meta. Intimato lo stop, i tre, a bordo di una Lancia Ypsilon rossa, hanno tentato lae nel durante, hanno lanciato dai finestrini una serie di oggetti. La corsa si è fermata quando la loro auto si è scontrata con un’altra macchina. Bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati trovati in ...

