Groenlandia | no all’uranio | è battaglia sulle terre rare di V Ulivieri

(Di martedì 4 maggio 2021) (di Veronica) Leservono per le tecnologie della transizione ecologica, dalle batterie per auto elettriche alle turbine eoliche, ma la loro estrazione porta con sé criticità ambientali rilevanti. In, il progetto di una miniera die uranio ha determinato il risultato delle elezioni parlamentari dello scorso 6 aprile. La maggioranza relativa dei voti, pari al 37%, è andata al partito ecologista e indipendentista Inuit Ataqatigiit (IA), fino a quel momento all’opposizione. Consensi conquistati soprattutto per la sua contrarietà al grande progetto minerario di Kvanefjeld, nel sud dell’isola, per l’estrazione die uranio, con annessa produzione di rifiuti radioattivi. Un’eredità pesante che ha fatto ...