Festa Inter per lo scudetto | porterà a un’impennata di contagi? La polemica

(Di martedì 4 maggio 2021)per loin Piazza Duomo a Milano: il 19esimo tricolore dei nerazzurri “macchiato” dall’assembramento dei tifosi nel cuore del capoluogo meneghino. Si scalda lasul fronte scientifico e politico.: “costerà vite, errore gravissimo”per lo: si scalda lasui festeggiamenti dei tifosi nerazzurri e contestuali assembramenti in Piazza Duomo a Milano. Chiaramente la gioia per il 19esimo tricolore non ha tenuto conto delle norme anti-o. “Errore gravissimo che certamente costerà qualche vita umana” ha commentato l’accaduto, nel corso del programma della mattina di Rai 3 Agorà, il direttore della Società ...

Numerose le parole dedicate a quest'ultimo, a seguito della festa per il 19esimo scudetto dell'Inter. L'attaccante dopo il festeggiamento nei pressi della città assieme ai tifosi nerazzurri, ... https://bit.ly/32i01Y4 Prev 1 of 1 Next Trentamila persone in piazza Duomo per festeggiare il diciannovesimo Scudetto dell'Inter, arrivato dopo undici anni dal precedente. Grande festa per i tifosi ...