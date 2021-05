“Dati del Ministero errati”: De Luca spiega come contare i vaccinati (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo chiesto al Commissariato e al Ministero della Salute di correggere la comunicazione relativa alla vaccinazione degli ultra ottantenni” così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in merito ai Dati trasmessi dal Ministero della Salute sul numero dei vaccinati. “Oggi – spiega De Luca – vengono proposte cifre totalmente fuorvianti. Va chiarito che l’adesione alle vaccinazioni è assolutamente volontaria. Pertanto l’informazione corretta relativa alla percentuale degli ultra 80enni, ultra 70enni e ultra 60enni vaccinati, non può che essere quella relativa a chi ha accettato di fare la vaccinazione, non alla percentuale Istat di popolazione. L’unica vaccinazione obbligatoria è quella degli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo chiesto al Commissariato e aldella Salute di correggere la comunicazione relativa alla vaccinazione degli ultra ottantenni” così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, in merito aitrasmessi daldella Salute sul numero dei. “Oggi –De– vengono proposte cifre totalmente fuorvianti. Va chiarito che l’adesione alle vaccinazioni è assolutamente volontaria. Pertanto l’informazione corretta relativa alla percentuale degli ultra 80enni, ultra 70enni e ultra 60enni, non può che essere quella relativa a chi ha accettato di fare la vaccinazione, non alla percentuale Istat di popolazione. L’unica vaccinazione obbligatoria è quella degli operatori ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono ancora in calo i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 5.948, secondo i dat… - JoseCarlosRRuiz : Il ministro degli Esteri cubano @BrunoRguezP richiama l'attenzione sul fatto che la spesa militare mondiale è aumen… - matteosalvinimi : ...sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà… - aseiins : Il Blog delle Stelle non è più del Movimento: scontro con Casaleggio - 51rolando : RT @matteosalvinimi: ...sull’abolizione del Canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà mag… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati del Su Facebook ogni utente vale in media 16 dollari: il Marketplace della piattaforma conta un miliardo di utilizzatori - Per Facebook il valore medio di ciascun utente è di 16 dollari al mese. A fare il calcolo il sito chartr.co che si occupa di statistiche, in base agli ultimi dati della trimestrale del colosso dei social network diffusi pochi giorni fa. Facebook ha riportato 26 miliardi di dollari di entrate in un solo trimestre. Grazie alla pubblicità mirata nei primi 3 ...

In Europa si lavora a una class action contro Hp La richiesta di sospensiva fatta dall'azienda americana è stata respinta dal Tar del Lazio che una ...loro consenso "attraverso il firmware ha inviato istruzioni con cui le stampanti registrano i dati ...

Covid 4 maggio 2021 Marche: bollettino coronavirus oggi. Dati e contagi il Resto del Carlino Ok Ue al primo insetto come alimento, è la tarma della farina Gli Stati membri dell’Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarme della farina. È la prima volta che l’Unione ...

La ragazza che amava Napoleone e che gli ha dedicato una saga di fiction storica Federica Nardo, 28 anni, catanese, doppia laurea in legge a Firenze e alla Sorbona, si è documentata per anni sul condottiero, scrivendo due romanzi su di lui. E lavora al terzo ...

Per Facebook il valore medio di ciascun utente è di 16 dollari al mese. A fare il calcolo il sito chartr.co che si occupa di statistiche, in base agli ultimidella trimestralecolosso dei social network diffusi pochi giorni fa. Facebook ha riportato 26 miliardi di dollari di entrate in un solo trimestre. Grazie alla pubblicità mirata nei primi 3 ...La richiesta di sospensiva fatta dall'azienda americana è stata respinta dal TarLazio che una ...loro consenso "attraverso il firmware ha inviato istruzioni con cui le stampanti registrano i...Gli Stati membri dell’Ue hanno autorizzato la commercializzazione come alimento delle larve gialle essiccate del tenebrione mugnaio, meglio note come tarme della farina. È la prima volta che l’Unione ...Federica Nardo, 28 anni, catanese, doppia laurea in legge a Firenze e alla Sorbona, si è documentata per anni sul condottiero, scrivendo due romanzi su di lui. E lavora al terzo ...