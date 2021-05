Crisanti indagato, 40 scienziati scrivono una lettera in sua difesa: “Pericoloso precedente contro la libertà della ricerca scientifica” (Di martedì 4 maggio 2021) Una lettera di 40 scienziati, primo firmatario il professor Silvio Garattini, decano della farmacologia, in difesa e in sostegno di Andrea Crisanti, indagato a Padova per diffamazione dopo che Azienda Zero (il braccio operativo della Regione Veneto sulla sanità) ha inviato un documento alla magistratura. “Se la denuncia si riferisce alla libertà del prof. Crisanti di discutere pubblicamente le sue osservazioni – è scritto nel testo – riteniamo che la stessa possa costituire un Pericoloso precedente avverso alla libertà della ricerca scientifica e offriamo a Crisanti il nostro sostegno”. “Non conosciamo i termini esatti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Unadi 40, primo firmatario il professor Silvio Garattini, decanofarmacologia, ine in sostegno di Andreaa Padova per diffamazione dopo che Azienda Zero (il braccio operativoRegione Veneto sulla sanità) ha inviato un documento alla magistratura. “Se la denuncia si riferisce alladel prof.di discutere pubblicamente le sue osservazioni – è scritto nel testo – riteniamo che la stessa possa costituire unavverso allae offriamo ail nostro sostegno”. “Non conosciamo i termini esatti ...

HuffPostItalia : Crisanti: 'Io indagato? Assurdo: non succedeva dai tempi di Galileo Galilei' - HuffPostItalia : Crisanti indagato per diffamazione sulla sanità veneta. L'Azienda regionale: 'Ci scredita' - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Crisanti indagato, 40 scienziati scrivono una lettera in sua difesa: “Pericoloso precedente contro la libertà della ri… - AndreaMarano11 : RT @fattoquotidiano: Crisanti indagato, 40 scienziati scrivono una lettera in sua difesa: “Pericoloso precedente contro la libertà della ri… - fattoquotidiano : Crisanti indagato, 40 scienziati scrivono una lettera in sua difesa: “Pericoloso precedente contro la libertà della… -