Covid | test triplicati e casi sopra 9 mila | ancora 305 morti

MSF_ITALIA : La seconda ondata di #Covid19 ha raggiunto il nord-est della #Siria. I casi confermati sono più di 15.000, tra cui… - Corriere : La battaglia di Madrid. Destra e sinistra sono tornate in Spagna, all’ombra del Covid - Corriere : La battaglia di Madrid. Destra e sinistra sono tornate in Spagna, all’ombra del Covid - folucar : RT @irastadilarsson: #ITALIA 4/5/2021 Positivi: 9.116 ? ai test rapidi: 939 Decessi: 305 Ricoveri: -219 T. I: -67 ? ingressi: 136 Guar… - luc_sca : #Sardegna la terribile #pandemia 2919 test 104 positivi 423 guariti meno 8 ricoverati per un certo personaggio di R… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test

Agenzia ANSA

... ieri ierano stati 121.829. Il tasso di positività è del 2,9%% (ieri era al 4,9%, quindi il 2% in più). I pazienti ricoverati terapia intensiva per ilsono 2.423, in calo di 67 unità ...... sono 9.116 le persone risultate positive ai, contro le 5.948 di ieri. Questo a fronte, però, ... mentre i ricoverati in altri repartisono 18.176, in calo di 219 unità. Infine, in ...La Formula 1 apre al pubblico, anche se parzialmente. In particolare il Gp di Montecarlo, in programma per il 23 maggio, si terrà con 7.500 spettatori che dovranno sottoporsi ...ROMA, 04 MAG - Quasi triplicano i tamponi, tornando su livelli numerici più accettabili, e i contagi da coronavirus risalgono sopra i 9 mila nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal ...