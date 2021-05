Claudia Potenza | «Ogni età ha la sua bellezza»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) Per Claudia Potenza i numeri, specie quelli dispari, ricoprono un significato non solo simbolico, ma vitale. Aveva 3 anni quando ha detto a sua madre che da grande avrebbe fatto l’attrice; 15 quando ha pensato, tra sé e sé, di non essere più un’adolescente ma una donna; 21 quando ha vinto il provino per Distretto di polizia, e 29 quando ha avuto Gabriele, il suo primo figlio. «I numeri sono importanti nella mia vita» racconta Potenza al telefono mentre è in macchina, dimostrando di essere l’emblema del multitasking più assoluto: di lì a poco raggiungerà la sua scuola di yoga e subito dopo andrà a riportare suo figlio per portarlo a casa. «Mi muovo tra figli e lavoro cecando di trovare il tempo per il benessere, altrimenti le energie non so dove andarle a prendere» riprende descrivendo lo yoga come uno «psicofarmaco naturale» sul quale aleggia ancora un tabù da sconfiggere. La Compagnia del Cigno 2: Claudia PotenzaLa Compagnia del Cigno 2: Claudia PotenzaLa Compagnia del Cigno 2: Claudia Potenza