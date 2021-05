Classifica Assist Serie A 2020/2021: Malinovskyi e De Paul raggiungono in vetta Cuadrado (Di martedì 4 maggio 2021) Classifica Assist Serie A 2020/2021: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2020/2021: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gli Assistman rappresentano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021): i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco ladeglidellaA, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano.: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli che di “professione” innescano le punte e assicurano loro i rifornimenti necessari per segnare reti a grappoli. Una categoria particolarmente apprezzata dagli allenatori, ma non soltanto. Gliman rappresentano ...

