C’è Mourinho, la Roma saluta Fonseca: due anni tra infortuni e problemi (Di martedì 4 maggio 2021) Un passaggio di proprietà durato quasi un anno, l’esonero di un direttore sportivo mai veramente sostituito, Zaniolo mai a disposizione se non per i primi tre mesi, le voci sull’esonero alla seconda giornata e a gennaio con la Roma terza in classifica, il caso Dzeko, due volte sul piede di partenza e due volte tornato alla base. Questi, volendo escludere lo stravolgimento del programma di lavoro dettato dalla pandemia e comune a tutti i club, alcuni dei problemi che Paulo Fonseca è stato costretto ad affrontare nel corso dei suoi due anni Romani. Prima un quinto posto con 70 punti, poi un girone di ritorno deludente che ha compromesso quanto di buono fatto nella prima parte della seconda stagione in giallorosso. Al momento, la Roma ha 55 punti, è settima e insidiata persino dal ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Un passaggio di proprietà durato quasi un anno, l’esonero di un direttore sportivo mai veramente sostituito, Zaniolo mai a disposizione se non per i primi tre mesi, le voci sull’esonero alla seconda giornata e a gennaio con laterza in classifica, il caso Dzeko, due volte sul piede di partenza e due volte tornato alla base. Questi, volendo escludere lo stravolgimento del programma di lavoro dettato dalla pandemia e comune a tutti i club, alcuni deiche Pauloè stato costretto ad affrontare nel corso dei suoi dueni. Prima un quinto posto con 70 punti, poi un girone di ritorno deludente che ha compromesso quanto di buono fatto nella prima parte della seconda stagione in giallorosso. Al momento, laha 55 punti, è settima e insidiata persino dal ...

