Batterie quasi infinite? In Giappone ci stanno riuscendo… (Di martedì 4 maggio 2021) Le Batterie degli smartphone del futuro potrebbero durare anni. Sono tanti gli istituti al lavoro su una ricarica pressochè infinita, uno dei problemi che da sempre affliggono gli smanettoni dei telefoni, e chissà che a breve non possa essere trovata una soluzione. Batterie smartphone infinite? (Foto LaStampa)Al progetto sta lavorando in particolare un noto istituto Giapponese, leggasi il Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), che avrebbe sviluppato una nuova tecnologia che permetterebbe ai dispositivi mobile una lunga durata e autonomia, anche di anni. Da tempo gli ingegneri stanno cercando di trovare la “batteria perfetta”, che resti ‘carica’ a lungo, e che nel contempo non si deteriori nel giro di poco tempo, problema che purtroppo riguarda anche device di punta, ma fino ad oggi ... Leggi su computermagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Ledegli smartphone del futuro potrebbero durare anni. Sono tanti gli istituti al lavoro su una ricarica pressochè infinita, uno dei problemi che da sempre affliggono gli smanettoni dei telefoni, e chissà che a breve non possa essere trovata una soluzione.smartphone? (Foto LaStampa)Al progetto sta lavorando in particolare un noto istitutose, leggasi il Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), che avrebbe sviluppato una nuova tecnologia che permetterebbe ai dispositivi mobile una lunga durata e autonomia, anche di anni. Da tempo gli ingegnericercando di trovare la “batteria perfetta”, che resti ‘carica’ a lungo, e che nel contempo non si deteriori nel giro di poco tempo, problema che purtroppo riguarda anche device di punta, ma fino ad oggi ...

marcodellaguzzo : Il #Canada ha destinato quasi 50 milioni in tre anni allo sviluppo di iniziative sui cosiddetti “minerali critici”,… - mitsocom : @RudiBressa È sempre bene sottolineare che il miglioramento importante si verifica solo in città. Sull'impatto com… - Maximix1970 : @fra_l @buonsensomorto @stebaraz Se non si commettesse l'errore di farsi sopraffare dall''ansia da autonomia', inse… - ACMLenz : @aubreymcfato @ilpost Quasi tutte, ma è interessante capire che non è una bicicletta. Estrazione minerali batterie… - massi741c : @visionaria_io @ScafAnna Quasi quasi era meglio una torcia a batterie...?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Batterie quasi Germania: scoperto giacimento di Litio, vale 400 milioni di auto elettriche La società ha detto di aver già avviato diverse trattative con i produttori di batterie e catodi , ... quasi il triplo per tonnellata di LCE ottenuto dal brine ". Per saperne di più: eMobility Sviluppo ...

Mobilità elettrica: quali sono le novità portate dal PNRR? ...che coinvolgeranno sia le infrastrutture di ricarica che la fornitura di energia per le batterie ... divise (per il momento) in circa 7.500 per la rete autostradale e quasi 14mila per i centri urbani ...

Batterie quasi infinite? In Giappone ci stanno riuscendo… Computer Magazine Hyundai Kona Electric Il powertrain elettrico con batteria da 64 kWh è rimasto lo stesso, con percorrenze prossime ai 500 km in città. La Suv, però, si è aggiornata nello stile e con nuovi assistenti alla guida. Ecco come ...

Seat Tarraco eHybrid, ecco com'è, come va e quanto costa il suv alla spina Il suv Tarraco è, a tutti gli effetti, l'ammiraglia della Seat. Un ruolo che assolve anche con la nuova versione ibrida plug-in che per la potenza si pone al top della gamma, ma che se ben gestita non ...

La società ha detto di aver già avviato diverse trattative con i produttori die catodi , ...il triplo per tonnellata di LCE ottenuto dal brine ". Per saperne di più: eMobility Sviluppo ......che coinvolgeranno sia le infrastrutture di ricarica che la fornitura di energia per le... divise (per il momento) in circa 7.500 per la rete autostradale e14mila per i centri urbani ...Il powertrain elettrico con batteria da 64 kWh è rimasto lo stesso, con percorrenze prossime ai 500 km in città. La Suv, però, si è aggiornata nello stile e con nuovi assistenti alla guida. Ecco come ...Il suv Tarraco è, a tutti gli effetti, l'ammiraglia della Seat. Un ruolo che assolve anche con la nuova versione ibrida plug-in che per la potenza si pone al top della gamma, ma che se ben gestita non ...