Alessia Bommarito e Chiara Ziami | le due ragazze morte in un incidente nel sottopassaggio

(Di martedì 4 maggio 2021) Si aggrava il bilancio dello schianto avvenuto lunedì pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo. Le due vittime avevano 22 e 23 anni. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano le duesarebbe ...

Si aggrava il bilancio dello schianto avvenuto lunedì pomeriggio in viale Regione Siciliana a Palermo. Le due vittime avevano 22 e 23 anni. La Fiat Panda sulla quale viaggiavano le due ragazze sarebbe ...Nell'incidente ci sono stati 15 feriti e sono decedute due giovani ragazze,di 20 anni e Chiara Ziani di 21 anni. L'impatto, per cause ancora da stabilire, e' avvenuto nel ...Dopo avere sgomberato e ripulito viale Regione Siciliana all'indomani dell'incidente che ha provocato due vittime e coinvolto diversi mezzi adesso bisogna capire cosa sia successo ieri nel tardo pomer ...Le vittime sono Chiara Ziani, 21 anni, e Alessia Bommarito, 20 anni. Le giovani viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. La 20enne era stata rianimata sul posto e poi trasferita d'urgenza all'ospedale V ...