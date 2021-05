Vannini, sentenza Cassazione: confermata la condanna in appello, 14 anni a Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Pena definitiva anche per Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina (fidanzata di Marco) condannati a 9 anni e quattro mesi Leggi su corriere (Di lunedì 3 maggio 2021) Pena definitiva anche per Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina (fidanzata di Marco)ti a 9e quattro mesi

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - fanpage : È attesa per oggi la sentenza della Cassazione bis sul caso dell'omicidio di Marco #Vannini. I 4 possibili scenari. - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - MetTitinpari : E' arrivata la sentenza definitiva della #cassazione. La morte di Marco Vannini fu OMICIDIO VOLONTARIO. Grane contr… - CommentoSolo : RT @chilhavistorai3: +++Marco Vannini: Confermate le condanne dell’appello bis, la nuova sentenza della Cassazione. “Nessuno ha vinto, noi… -