Recovery | Giovannini | fondamentale rapidità azione

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Noi Ministri tecnici e Ministri politici stiamo lavorando alla massima velocità perchè abbiamo un Paese che attende risposte immediate e il PNRR può essere una risposta immediata”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico, a Rai News24, rispondendo ad una domanda se il Governo potrà arrivare al 2023, sottolineando anche che “lafa la differenza al di là della durata del singolo Governo”. Quanto alle risorse stanziate per il Sud e che contribuiranno alla costruzione dell’AV Sa-Rc “per il Mezzogiorno questo è veramente un passo molto importante per portare la qualità dei trasporti, che conosciamo al Centro e al Nord”. Dossier Alitalia: “La trattativa non si è mai interrotta ma la vice presidente esecutiva della Commissione europea (Verstager, ndr ) ha detto una cosa corretta. ...

L'opera non è stata inserita nelplan, anche per una questione di tempi. 'Per le regole del Pnrr - ha spiegato nei giorni scorsi- entro il 2026 i lotti devono essere in esercizio,...ha infine invitato ad "una lettura attenta della relazione che sarà inviata al Parlamento" sul Ponte sullo Stretto e "a non farne un dibattito puramente ideologico" . "Oggi è uscito un ...(Teleborsa) - "Noi Ministri tecnici e Ministri politici stiamo lavorando alla massima velocità perchè abbiamo un Paese che attende risposte immediate e il PNRR può essere una risposta immediata". Lo h ...La commissione dei tecnici ha dato il via libera. Ora bisogna trovare soldi per finanziarlo alternativi a quelli del Recovery. La decisione passa al governo ...