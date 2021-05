Recensione Returnal, lost in the deep (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli horror spaziali hanno sempre il loro fascino, e quando il genere si sposta su next gen ha decisamente un sapore diverso. Oggi vogliamo raccontarvi Returnal, ultima fatica di Housemarque, nella nostra Recensione Sembra passato ormai un secolo dallo sbarco di Dead Space su PlayStation 3. Il gioco, vero apripista di un genere ormai esplorato in tutte le salse, era atterrato nel lontano 2008 per poi proseguire con altri due capitoli. Tredici anni e due generazioni dopo arriva Returnal, un titolo dalle stesse “vibes” ma con un sapore decisamente diverso dal survival di Visceral Games. Oggi quindi vogliamo parlarvi dell’incubo nello spazio profondo di Returnal, l’ultima esclusiva PlayStation 5, nella nostra Recensione. Quando Ridley Scott strizza l’occhio… L’impressionante cutscene che apre ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 maggio 2021) Gli horror spaziali hanno sempre il loro fascino, e quando il genere si sposta su next gen ha decisamente un sapore diverso. Oggi vogliamo raccontarvi, ultima fatica di Housemarque, nella nostraSembra passato ormai un secolo dallo sbarco di Dead Space su PlayStation 3. Il gioco, vero apripista di un genere ormai esplorato in tutte le salse, era atterrato nel lontano 2008 per poi proseguire con altri due capitoli. Tredici anni e due generazioni dopo arriva, un titolo dalle stesse “vibes” ma con un sapore decisamente diverso dal survival di Visceral Games. Oggi quindi vogliamo parlarvi dell’incubo nello spazio profondo di, l’ultima esclusiva PlayStation 5, nella nostra. Quando Ridley Scott strizza l’occhio… L’impressionante cutscene che apre ...

