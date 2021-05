Real Madrid, Courtois: «Mi sento sempre più importante, ho due sogni…» (Di lunedì 3 maggio 2021) Thibaut Courtois ha parlato della sua esperienza con la maglia del Real Madrid Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, in una intervista a Telefoot ha parlato della sua esperienza come estremo difensore dei Blancos. IMPORTANZA – «Mi sento sempre più importante al Real Madrid. Non avrei mai immaginato di poter arrivare in una squadra così, ci penso ogni volta che arrivo allo stadio. Questa la mia stagione migliore? Dipende se alla fine vinciamo i titoli oppure no. Perché alla fine è quello che conta»-. OBIETTIVI – «Liga e Champions? Ho fiducia nelle nostre qualità, siamo fortunati ad essere in semifinale. Piccoli dettagli possono cambiare tutto. Vincere un trofeo con il Belgio e la Champions League ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Thibautha parlato della sua esperienza con la maglia delThibaut, portiere del, in una intervista a Telefoot ha parlato della sua esperienza come estremo difensore dei Blancos. IMPORTANZA – «Mipiùal. Non avrei mai immaginato di poter arrivare in una squadra così, ci penso ogni volta che arrivo allo stadio. Questa la mia stagione migliore? Dipende se alla fine vinciamo i titoli oppure no. Perché alla fine è quello che conta»-. OBIETTIVI – «Liga e Champions? Ho fiducia nelle nostre qualità, siamo fortunati ad essere in semifinale. Piccoli dettagli possono cambiare tutto. Vincere un trofeo con il Belgio e la Champions League ...

