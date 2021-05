Rai e censura | Piero Pelù tuona | “Mi hanno detto di non sparare bombe”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021) Fedez ha sganciato la bomba sulla Rai, dopodiché è scoppiato l’inferno. Il mondo dello spettacolo, in blocco, ha spalleggiato il marito di Chiara Ferragni; quello politico si è spaccato a metà; i vertici di Viale Mazzini, rimasti tra l’incudine e il martello,cercato di correre ai ripari, respingendo le accuse di. Sulla questione, con una ‘vigorosa’ intervista rilasciata al Corriere della Sera, è intervenuto anche, che ha lanciato ‘tuoni’ e ‘fulmini’ nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, ricordando i suoi trascorsi al Concertone Primo Maggio. “Fedez l’ho sentito in diretta come tutti voi, quel best of di tutte le esternazioni omofobe di un partito che ancora deve 49 milioni di euro agli italiani l’ho trovato ineccepibile, non faceva una grinza”. Così esordisce il ...