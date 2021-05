Piazza Duomo, Galli: “Festa Inter pericolosa ma si è perso controllo ovunque” (Di lunedì 3 maggio 2021) La Festa dell’Inter? “L’imprudenza non ha colore, l’incoscienza ha tutti i colori dell’arcobaleno. E’ chiaro a tutti che questo tipo di maniFestazioni sono pericolose”. Il punto è che nel weekend “non ci sono state solo maniFestazioni di una tifoseria, svolte con pericolosi assembramenti all’aperto. Ma c’è stata la perdita di controllo delle minime misure: ieri gli assembramenti erano ovunque”. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco, commentando le immagini degli assembramenti a Piazza Duomo per l’Inter. Galli ricorda che abbiamo già sperimentato maniFestazioni simili, “abbiamo visto lo scorso anno, quando è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladell’? “L’imprudenza non ha colore, l’incoscienza ha tutti i colori dell’arcobaleno. E’ chiaro a tutti che questo tipo di manizioni sono pericolose”. Il punto è che nel weekend “non ci sono state solo manizioni di una tifoseria, svolte con pericolosi assembramenti all’aperto. Ma c’è stata la perdita didelle minime misure: ieri gli assembramenti erano”. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco, commentando le immagini degli assembramenti aper l’ricorda che abbiamo già sperimentato manizioni simili, “abbiamo visto lo scorso anno, quando è stato ...

