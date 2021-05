Omicidio Vannini, confermati i 14 anni per Ciontoli. Il padre: «Giustizia è fatta, domani porterò i fiori sulla sua tomba» (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cassazione ha scritto la parola fine sull’Omicidio di Marco Vannini, confermando la sentenza del processo d’appello bis. Diventano quindi definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Ciontoli è stato condannato per Omicidio con dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo. «Sono contento che finalmente è stata fatta Giustizia per Marco. Gli avevamo promesso un mazzo di fiori se fosse stata fatta Giustizia e domani è la prima cosa che farò», ha detto il papà della vittima, Valerio Vannini, dopo la lettura ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 maggio 2021) La Cassazione ha scritto la parola fine sull’di Marco, confermando la sentenza del processo d’appello bis. Diventano quindi definitive le condanne a 14per Antonio, e a 9e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico.è stato condannato percon dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo. «Sono contento che finalmente è stataper Marco. Gli avevamo promesso un mazzo dise fosse stataè la prima cosa che farò», ha detto il papà della vittima, Valerio, dopo la lettura ...

