MotoGP, Danilo Petrucci: “Abbiamo testato diverse novità. Le Mans è una buona occasione per tirarci su” (Di lunedì 3 maggio 2021) Danilo Petrucci è stato a lungo in pista nel corso della giornata di test riservata alla MotoGP che si è svolta oggi sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della KTM è alla ricerca del miglior setup con l’obiettivo di apportare sensibili miglioramenti alle prestazioni della sua mota. “Abbiamo fatto diversi giri e Abbiamo provato molte cose – spiega Petrucci ai microfoni di Sky Sport – Non riusciamo a far lavorare bene il posteriore, soprattutto con le gomme nuove. Questo significa che non riusciamo a fare quel passo in avanti di cui Abbiamo bisogno, soprattutto come ritmo“. Il pilota della KTM, però, si augura che già dalla prossima gara si paleseranno i miglioramenti per i quali sta lavorando con il team ormai da tempo: “Le Mans sarà una ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)è stato a lungo in pista nel corso della giornata di test riservata allache si è svolta oggi sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della KTM è alla ricerca del miglior setup con l’obiettivo di apportare sensibili miglioramenti alle prestazioni della sua mota. “fatto diversi giri eprovato molte cose – spiegaai microfoni di Sky Sport – Non riusciamo a far lavorare bene il posteriore, soprattutto con le gomme nuove. Questo significa che non riusciamo a fare quel passo in avanti di cuibisogno, soprattutto come ritmo“. Il pilota della KTM, però, si augura che già dalla prossima gara si paleseranno i miglioramenti per i quali sta lavorando con il team ormai da tempo: “Lesarà una ...

