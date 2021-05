Milano, festa Inter. Il prefetto: più rischi a chiudere piazza Duomo. Scontro Sala-Salvini sui divieti (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente Fontana: scene da evitare. Pregliasco: «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni». Rizzoli: «I controlli? C’erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone». Locatelli: «Così non si onorano 121 mila morti». Il leader leghista: il sindaco non poteva usare il Meazza? La replica: no, gli stadi sono chiusi Leggi su corriere (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente Fontana: scene da evitare. Pregliasco: «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni». Rizzoli: «I controlli? C’erano, ma era impossibile sanzionare 30 mila persone». Locatelli: «Così non si onorano 121 mila morti». Il leader leghista: il sindaco non poteva usare il Meazza? La replica: no, gli stadi sono chiusi

