Le aperture dei quotidiani inglesi: “Old Trafford sotto assedio, la rivolta dei tifosi dello United” (Di lunedì 3 maggio 2021) Ampio spazio, sulle prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi, al rinvio della gara di Premier League tra Manchester United e Liverpool. The Daily Telegraph titola: “La rivolta dei tifosi”. “Rinviata la gara tra Manchester United e Liverpool dopo che i tifosi dei Red Devils hanno occupato Old Trafford, entrando anche sul terreno di gioco. Bottiglie lanciate contro la polizia e barriere distrutte. Motivo della protesta: la Superlega e la proprietà Glazer, alla quale i tifosi chiedono a gran voce di lasciare il club”. Sulla stessa linea d’onda il The Times: “Old Trafford sotto assedio”. “Scene di vera e propria guerriglia urbana all’esterno di Old Trafford, con i ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Ampio spazio, sulle prime pagine deisportivi, al rinvio della gara di Premier League tra Manchestere Liverpool. The Daily Telegraph titola: “Ladei”. “Rinviata la gara tra Manchestere Liverpool dopo che idei Red Devils hanno occupato Old, entrando anche sul terreno di gioco. Bottiglie lanciate contro la polizia e barriere distrutte. Motivo della protesta: la Superlega e la proprietà Glazer, alla quale ichiedono a gran voce di lasciare il club”. Sulla stessa linea d’onda il The Times: “Old”. “Scene di vera e propria guerriglia urbana all’esterno di Old, con i ...

agorarai : 'Le riaperture erano auspicate ma io temo che un prezzo da pagare lo avremo con queste aperture, e sarà un rialzo d… - visitmuve_it : @DucaleVenezia e @MuseoCorrer hanno riaperto oggi le proprie sale in sicurezza. Con @lindagiovi Presidente del Cons… - lemonfromRome : @GenCar5 Avrebbero mandato i Marines. Ci sarebbero state le prime pagine dei giornali e le aperture dei TG dedicate… - ConfindustriaUd : #Pil pronto al rimbalzo: con #vaccini e aperture si può arrivare al +5% | Centro Studi @Confindustria: 'Indice #Pmi… - ZenatiDavide : In 3mila assembrati in piazza Duomo. Ma va bene così: di Stefania Piazzo – Ieri sera i tg hanno dato il bollettino… -