Covid | Istat | nel 2020 la pandemia ha causato almeno 99mila decessi in più

(Di lunedì 3 maggio 2021) Popolazione in calo ovunque, -384 mila residenti. Nascite in riduzione costante, dal 2008 oltre il 30% in meno. Le perdite umane in eccesso si concentrano tutte dopo i 50 anni

...ll'nel suo report sugli indicatori demografici, nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746mila, il 18% in più di quelli rilevati l'anno precedente. A influire, ovviamente, anche il...Lo rivela l'nel suo report sugli indicatori demografici. A influire, ovviamente, anche ilche ha avuto effetti su tutte le componenti del ricambio demografico, facendo registrare una '...Covid, ogni giorno oltre 300 persone violano obblighi autoquarantena 3 Maggio 2021 Corea del Sud: anche pescatori protestano per sversamento acque radioattive in mare 3 Maggio 2021 Istat. Famiglia: ...Secondo quando rilevato dall'Istat nel suo report sugli indicatori demografici, nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746mila, il 18% in più di quelli rilevati l'anno precedente. A influire, ...