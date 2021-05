Covid in Campania, torna di nuovo sopra l’11% la curva del contagio (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono poco meno di mille i positivi del giorno in Campania su poco più di 8mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo l’11,07% dei test, un punto percentuale e mezzo in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,60%. Si registrano 30 decessi, di cui 24 deceduti nelle ultime 48 ore, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono poco meno di mille i positivi del giorno insu poco più di 8mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo l’11,07% dei test, un punto percentuale e mezzo in più di ieri quando l’indice diera al 9,60%. Si registrano 30 decessi, di cui 24 deceduti nelle ultime 48 ore, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

