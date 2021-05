Barelli | con hub Ostia lo sport contribuisce

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 maggio 2021) Rom – “Abbiamo messo a disposizione una parte del Centro federale per i vaccini, collocato in una parte meravigliosa della citta’ di Roma. Sara’ aperto per sei mesi, siamo contenti di averlo fatto pur con qualche sacrificio. E’ la dimostrazione che lofa parte della vita dei cittadini italiani e puo’ dare un contributo”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo, a margine dell’inaugurazione dell’Hub vaccinale presso il Centro dei Campioni, nel Polo Natatorio di. “Adesso ci auguriamo che le piscine possano riaprire quanto prima. Comprendiamo la situazione critica ma crediamo che le piscine in sicurezza possano e debbano essere riaperte, con tutte le cautele possibili, perche’ sono ambiti di eccellenza gestiti al 99% da societa’ive che sono in difficolta’”, ha aggiunto ...