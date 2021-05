Baldo, lo Zelda-like italiano sulle orme dello Studio Ghibli torna a farsi notare in un lungo video gameplay (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ormai parecchi anni che Baldo è stato annunciato dallo Studio messinese Naps Team. Lo Zelda-like con un'estetica ispirata allo Studio Ghibli sarebbe dovuto uscire l'estate scorsa in esclusiva su Nintendo Switch per un periodo limitato, ma, probabilmente per ragioni riconducibili alla pandemia, la finestra di pubblicazione era saltata, e Baldo era rimasto senza una data di uscita. La delusione è stata forte, visto che i fan del genere aspettano Baldo almeno da quando Nintendo ha pubblicato il bellissimo trailer di lancio, che mostrava i personaggi bizzarri e il mondo coloratissimo del gioco. Per ora sul tema della data di uscita non si hanno novità ufficiali, ma fa decisamente ben sperare quel "presto in arrivo" sotto un video di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono ormai parecchi anni cheè stato annunciato dallomessinese Naps Team. Locon un'estetica ispirata allosarebbe dovuto uscire l'estate scorsa in esclusiva su Nintendo Switch per un periodo limitato, ma, probabilmente per ragioni riconducibili alla pandemia, la finestra di pubblicazione era saltata, eera rimasto senza una data di uscita. La delusione è stata forte, visto che i fan del genere aspettanoalmeno da quando Nintendo ha pubblicato il bellissimo trailer di lancio, che mostrava i personaggi bizzarri e il mondo coloratissimo del gioco. Per ora sul tema della data di uscita non si hanno novità ufficiali, ma fa decisamente ben sperare quel "presto in arrivo" sotto undi ...

