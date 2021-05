Serie A, Sampdoria-Roma 2-0. Vincono Lazio e Juve. Pari per Atalanta e Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) Serie A, i risultati di domenica 2 maggio. Vincono Lazio e Juventus. Nuova sconfitta per la Roma. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Nella prima sfida la Lazio batte 4-3 il Genoa. Nelle partite delle 15 solo pareggi. Napoli e Atalanta non superano Cagliari e Sassuolo. 3-3 tra Bologna e Fiorentina. Alle 18 la Juventus ritrova il successo contro l’Udinese, mentre nel posticipo la Roma perde 2-0 in casa della Sampdoria. Serie A, i risultati di domenica 2 maggio Di seguito i risultati di Serie A domenica 2 maggio, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021)A, i risultati di domenica 2 maggio.ntus. Nuova sconfitta per laA, il programma e i risultati di domenica 2 maggio. Nella prima sfida labatte 4-3 il Genoa. Nelle partite delle 15 solo pareggi.non superano Cagliari e Sassuolo. 3-3 tra Bologna e Fiorentina. Alle 18 lantus ritrova il successo contro l’Udinese, mentre nel posticipo laperde 2-0 in casa dellaA, i risultati di domenica 2 maggio Di seguito i risultati diA domenica 2 maggio, sfide valide per la trentaquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI ...

sportli26181512 : La Roma non si rialza: k.o. anche con la Samp. E Audero para un rigore a Dzeko: La Roma non si rialza: k.o. anche c… - roma_magazine : SERIE A - Sampdoria-Roma 2-0, Dzeko sbaglia un rigore - tuttosport : #SampdoriaRoma 2-0: #Ranieri batte #Fonseca, serata da dimenticare per #Dzeko ?? - ilnapolionline : Serie A 34°giornata, Sampdoria - Roma :Un gol per tempo regala la vittoria alla squadra di Ranieri! - - ILOVEPACALCIO : #SerieA: la classifica aggiornata dopo #SampdoriaRoma -